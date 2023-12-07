Apple, popüler iPhone modeline olan desteği kesti

Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone SE modelinin artık 'eski' bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu 'vintage' listesine ekledi.Apple, eski ürünler için tüm donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor. Bu nedenle iPhone SE (2027), artık Apple'dan hiçbir destek alamayacak.iPhone SE ilk olarak üst düzey iPhone'lara daha ucuz bir alternatif olarak tanıtıldı. Akıllı telefon, 2018 yılına kadar satıldı, bu da en son piyasaya sürülmesinin üzerinden beş yıl geçtiği anlamına geliyor.iPhone SE; artık iPhone 4 (8GB), iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s (32GB) ve iPhone 6s Plus (32GB) ile birlikte 'eski' sayılan sekiz Apple akıllı telefonundan biri.