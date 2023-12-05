  • USD: 28,85 - 28,90
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Libya tezkeresi Resmi Gazete'de

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2024'ten itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekleme: 5.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 5.12.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Libya tezkeresi Resmi Gazete'de
Kararda, Libya'da barış ve istikrarın tesisi için Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında Libya'daki tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu'nun ardından 17 Aralık 2015'te Libya Siyasi Anlaşması'nın Fas'ın Suheyrat şehrinde imzalandığı hatırlatıldı.

Bu anlaşma kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası toplum tarafından Libya'yı temsil eden tek ve meşru hükümet olarak tanındığı anımsatıldı.

Libya Siyasi Anlaşması'nda yeri bulunmayan, bu çerçevede hem ulusal hem uluslararası bakımdan gayrimeşru nitelik taşıyan sözde Libya Ulusal Ordusu'nun, 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek ve UMH'yi devirmek hedefiyle başlattığı, sivilleri ve sivil altyapıyı da hedef alan, Libya'nın bütünlüğünü ve istikrarını tehdit eden, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti için uygun ortam oluşturan saldırıları üzerine, UMH'nin Aralık 2019'da Türkiye'den destek talebinde bulunduğu belirtildi.

Devam eden süreçte, UMH'nin ülkenin bütünlüğüne kasteden bu saldırıları durdurduğu, böylece Libya'nın, Türkiye ve tüm bölge için güvenlik riski teşkil edecek bir kaosa ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlendiği, sahada sükunetin sağlandığı, ülkede BM'nin kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin önünün açılabildiği bildirildi.

'SEÇİMLERİN HALEN YAPILAMAMASI KALICI İSTİKRARA ULAŞILMASI ÖNÜNDE CİDDİ ENGEL OLUŞTURMAKTADIR'

Kararda, Türkiye'nin, BM kolaylaştırıcılığında ilgili BMGK kararları çerçevesinde uluslararası meşruiyet kapsamında yürütülen, Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı bir ateşkesin tesisine, ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasi diyalog çabalarına güçlü desteğinin sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

'Libya'da halen seçimlerin yapılamaması nedeniyle mevcut siyasi belirsizlik ve yönetim sorunu, büyük fedakarlıklarla sahada tesis edilen sükuneti riske atmakta ve kalıcı istikrara ulaşılması önünde ciddi engel oluşturmaktadır. Bu durum Libya'nın ve tüm bölgenin güvenliği bakımından endişeye yol açmaktadır.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile daha da gelişen iki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması, Türkiye açısından büyük önemi haizdir. Türkiye, bu çerçevede Libya ile imzalanan ve yürürlüğe giren Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam etmektedir.'

Gelinen aşamada Libya'da kalıcı ateşkesin ve siyasi diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin henüz mümkün olamadığı belirtilen kararda, BM himayesinde yürütülen askeri ve siyasi görüşmelerin sonuçlanmasını teminen çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesinin önem taşıdığı, bu kapsamda Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve tehditlerin devam ettiği ve meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarlarının olumsuz etkileneceği vurgulandı.

Bu nedenlerle Libya'ya asker gönderilmesinin 2 Ocak 2024'ten itibaren 24 ay uzatılmasının Genel Kurulun 30 Kasım'daki 28'inci birleşiminde karar verildiği aktarıldı.
Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuşuyor
Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Mansur Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun!
Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... 'Özdağ talepte bulundu ben yaptım'
Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar
Terörle mücadelede son durum! Bakan Yerlikaya'dan kritik açıklama
Alman lidere ayar, Başkan Erdoğan'a resmi tören! Katar'da Türkiye farkı...
GİK'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı kararı sonrası İYİ Parti'de istifa furyası! Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru istifa etti
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
ABD'de utanç verici açıklama! 'İsrail'in sivil öldürdüğüne dair kanıt göremedik'
Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Kumar ve yasa dışı bahise yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Mengene-2' operasyonu: 18 kişi gözaltında
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'İBB, artık yönetilemez hale geldi!'
İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 130 vatandaş Gazze'den tahliye edildi
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Kocaeli'de kız arkadaşını vuran adam feryat etti: 'Sibel'im yaşasın'

Kocaeli'de kız arkadaşını vuran adam feryat etti: 'Sibel'im yaşasın'

Hobi olarak balkonda başladı! Şimdi 5 dönüm arazide devam ediyor

Hobi olarak balkonda başladı! Şimdi 5 dönüm arazide devam ediyor

WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme özelliği iPhone'lara geldi

WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme özelliği iPhone'lara geldi