Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabu üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Bolat'ın açıklamaları ise şöyle:'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, ülkemiz ile Katar arasındaki ortaklığımızın güçlendirilmesine olan bağlılığımız ortaya konulmuştur.Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk Pavilyonu'nu ziyaret etmişlerdir.Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (TEPA) yürürlüğe girmesi ile birlikte ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.'