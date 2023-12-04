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MasterChef kim elendi? 3 Aralık MasterChef'e veda eden yarışmacı...

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

Ekleme: 4.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 4.12.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
MasterChef kim elendi? 3 Aralık MasterChef'e veda eden yarışmacı...MasterChef Türkiye, izleyicileri ekrana kilitleyen bir eleme heyecanına sahne oldu. All Star sezonunda şampiyonluk için mücadele eden yarışmacılar, bu hafta da performanslarıyla dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, bu haftanın elenen ismi sonunda belirlendi.

İlk turda sıfır atık ürünlerinin kullanıldığı bölümde, Esra en yüksek puanı alarak dikkatleri üzerine çekti.

Eren ve Dilara 18'er puanla en düşük notları alarak potada kaldı. Dün akşam MasterChef’e veda eden isim bakın kim oldu.

MasterChef'te kim elendi?

MasterChef’te dün akşam eleme heyecanı ekranlara damga vurdu. 2. Tur oylamanın ardından potadan ilk kurtulan Esra oldu. Ardından Dilara da potadan çıkarak adını ilk 10’a yazdırdı.

Eren ise gecenin birincisi oldu. Dün akşam MasterChef’e veda eden yarışmacı Tolga oldu. Yarışmaya şu sözlerle veda etti:

"İki senedir buradaydım. Keyifliydi. 11. olarak elendim. Geçen sene 6. olmuştum. Derecemi yükseltmek istiyorum. Yine de 22 hafta geçirdim. İki senede beni en çok mutlu eden anlar son puanı benim alıp takımımın kazanması oluyordu. Fener balığı yapmıştım unutulmaz oldu. Sanırım düellolarda en başarılı yüzdeyi yakalayan benim. Gururluyum. Beni bekleyen çok iyi bir kariyer var ve iş planlarım var. Kendi işlerime odaklanacağım. Bütün şeflerime sonsuz teşekkür ederim."
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