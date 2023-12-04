Dolar haftaya sakin başladı

Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)'nin açıklanacağı güne dolar kuru 28,90 TL'den başladı. Euro ise 31,44 TL'den başladı.TÜİK, bugün saat 10'da kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Tüketici fiyatlarının kasım ayında aylık yüzde 3,9, Yıllık yüzde 63 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.Konutlardaki doğal gaz kullanımının 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 m3'e kadar olan doğalgaz kullanımı bütçeden karşılanıyor. Bu seviyenin aşımı faturalandırılıyor.Merkez Bankası, yayımladığı Para Politikası Kurulu metninde bu aşımların kasım ayı enflasyonuna yüzde 1,1 katkı yapacağını söyledi. PPK metninde "Mevsimsel tüketim artışına bağlı olarak bedelsiz kullanım miktarı olan 25 metreküp üzerindeki kullanımların ölçülen fiyatlara yansımasının kasım aylık enflasyonunu 1,1 puan yukarı çekeceği tahmin edilmektedir." Aşımın ekim ayı enflasyonuna katkısı yüzde 0,22 olmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar'a gidecek ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, Katar emiri ile birlikte 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak edecek.Bu hafta dışarda veri akışı yoğun. Euro bölgesi ve ABD PMI verileri açıklanacak. Öte yandan Fed'in politikalarına yön verebilecek mahiyetteki ABD tarım dışı istihdam ve saatlik ücretleri de takip edilecek.