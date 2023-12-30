Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından '#FilistinİçinTekYürek' etiketiyle yaptığı paylaşımda, '14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi.' ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.