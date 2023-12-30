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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu. 29 Aralık 2023 akşamı Arabistan'da yaşanan hadise için ise "hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!
Ekleme: 30.12.2023 - 20:20 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Mücadelesi Türk Milletini köküyle yeniden buluşturmaktı. Üstad gençlere ilham ve cesaret aşılama mücadelesi verdi.

Üstat hayattayken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştık. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine de eriştik. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür.

Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi, Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak ebediyete kadar mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 31 MART MESAJI

İstanbul'a geldiğimizde her yer çöp, çukur, çamurdu. Nasıl teslim ettik... Şimdi ne hale geldiği ortada. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI: CHP'YE İSTİSMAR SİYASETİ TEPKİSİ!

Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur.

Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz.

Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz.' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.

Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor

Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir, Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir

Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, iş birliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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