Konya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen 4 şüphelinin Konya'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen terör polisi, düzenlenen operasyonla örgüt üyeleri Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P'yi gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından adliyeye sevk edildi.