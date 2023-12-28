Marmaris'te deprem! AFAD açıkladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD tarafından veriler paylaşıldı.
Saat 13.40 sıralarından Muğla'da bir deprem meydana geldi.
Marmaris ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği de 57.39 km olarak paylaşıldı.
AFAD depreme ilişkin verileri de paylaştı.
Marmaris ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği de 57.39 km olarak paylaşıldı.
AFAD depreme ilişkin verileri de paylaştı.