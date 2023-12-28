Marmaris'te deprem! AFAD açıkladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD tarafından veriler paylaşıldı.

Saat 13.40 sıralarından Muğla'da bir deprem meydana geldi.Marmaris ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği de 57.39 km olarak paylaşıldı.AFAD depreme ilişkin verileri de paylaştı.