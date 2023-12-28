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BM'den israil'e 'öldürmeleri durdurma' çağrısı

BM, Batı Şeria'daki insani durumun "kötüye gittiğini" belirterek, İsrail'e Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısında bulundu

BM'den israil'e 'öldürmeleri durdurma' çağrısı
Ekleme: 28.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
BM'den israil'e 'öldürmeleri durdurma' çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'daki insan hakları durumunun 'kötüye gittiğini' belirterek İsrail'e, Filistinlilere yönelik 'hukuku hiçe sayan öldürmeleri durdurma' çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim-20 Kasım tarihlerindeki insani durumu incelediği yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, askeri silahların kullanılması ve bölgedeki güvenlik güçlerinin operasyonlarının bir an önce bırakılması çağrısı yapılırken Filistinlilerin 'hukuka aykırı bir biçimde gözaltına alınması ve Filistinlilere yönelik kötü muamelenin' durdurulması istendi.

Batı Şeria'da 7 Ekim-27 Aralık tarihlerinde 79'u çocuk 300 Filistinlinin öldürüldüğünün teyit edildiğine işaret edilen raporda, İsrail askerlerinin 291, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 9 kişiyi öldürdüğü, 1 kişinin ise ya askerler ya da yerleşimciler tarafından öldürüldüğü aktarıldı.

Raporda, 7 Ekim öncesi bölgede 200 Filistinlinin öldüğüne işaret edilerek bunun 2005'ten bu yana 10 aylık süre için zaten en yüksek rakam olduğuna işaret edildi.

Gözaltına alınanlara yönelik muameleye dikkat çekildi

Raporda, 7 Ekim-20 Kasım tarihlerinde Batı Şeria'ya yönelik hava saldırıları ve kara operasyonlarının arttığı vurgulanarak İsrail'in bu eylemlerinin; sivillerin ölümüne, yaralanmasına ve altyapıda ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da 40'ı gazeteci 4 bin 700'den fazla kişiyi gözaltına aldığına işaret edilen raporda, bu kişilerden bazılarının çırılçıplak soyulduğu ve saatlerce kelepçeli, elleri ve gözleri bağlanmış vaziyette tutulduğu, İsrail askerlerinin bu kişilerin üstüne ayakkabılarıyla bastığı aktarıldı.

7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin de arttığı aktarılan raporda, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilerin hareketlerine de sert ve sistematik engellemeler getirdiği ifade edildi.

Raporda, Batı Şeria'daki insan hakları durumunun 'kötüye gittiği' belirtilerek İsrail'e Filistinlilere yönelik 'hukuku hiçe sayan öldürmeleri durdurma' çağrısı yapıldı.

'Bu denli şiddet ve baskıyı yıllardır görmemiştik'

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, rapora ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik muameleyi 'son derece rahatsız edici' olarak nitelendirerek 'Bu raporda belgelenen (insan hakları) ihlaller, Batı Şeria'da uzun süredir devam eden İsrail işgalinde rapor edilen ihlallerin bir tekrarıdır. Ancak bu denli şiddet ve baskıyı yıllardır görmemiştik.' görüşünü paylaştı.

Türk, İsrail'e yönelik şu çağrılarda bulundu:

'İsrail'i, Filistin nüfusuna yönelik yerleşimci şiddetine son vermek için açık ve etkili adımlar atmaya, yerleşimciler ve İsrail güvenlik güçlerinin tüm şiddet vakalarını soruşturmaya, Filistinlileri her tür zorla yerinden edilmeye karşı etkili bir biçimde korumaya, silahlı yerleşimcilerin sürekli saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin geri dönmesini sağlamaya davet ediyorum.'
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