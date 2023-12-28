Başkentte DEAŞ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilenlerden olup örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.