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Beyaz Gazete
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Sakarya'da kaçak göçmen operasyonu

Sakarya'da 3 araçta, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Daha sonra göçmenleri Türkiye'ye soktuğu tespit edilen organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekleme: 27.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da kaçak göçmen operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ve Akyazı ilçelerinde yol uygulaması yaptı. Bu kapsamda şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan 3 ayrı araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 2 kadın ve 2 çocuğun da olduğu, Suriye ve Afganistan'dan geldiği belirlenen kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmenleri Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 organizatör de gözaltına alındı.
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