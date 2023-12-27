Sakarya'da kaçak göçmen operasyonu
Sakarya'da 3 araçta, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Daha sonra göçmenleri Türkiye'ye soktuğu tespit edilen organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ve Akyazı ilçelerinde yol uygulaması yaptı. Bu kapsamda şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan 3 ayrı araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 2 kadın ve 2 çocuğun da olduğu, Suriye ve Afganistan'dan geldiği belirlenen kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Göçmenleri Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 organizatör de gözaltına alındı.