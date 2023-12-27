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Gram altında yeni rekor

Aralık ayının ortalarından sonra hızla yükselişe geçen altın fiyatlarındaki seyir merakla takip ediliyor. Bugün gram altın 1950 lira seviyesini test etti.

Ekleme: 27.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Gram altında yeni rekorABD Merkez Bakası'nın Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri ve doların zayıf seyri devam ederken belirgin işlemlerin görülmediği altında fiyatlar yatay seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.07 gerileyerek 2.065,63 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altının spot piyasadaki alış fiyatı 1.950,12 TL, satış fiyatı ise 1.950,44 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı 3.121,15 lira ve satış fiyatı ise 3.189,82 olarak belirlendi.

DOLAR TARİHİ ZİRVEDE

Dolar bugüne tarihi zirve seviyesinde 29,32 TL'den başladı. Euro ise 32,36 TL'den başladı. Dolar likit olmayan işlemlerde 29,34 TL'ye çıkarak rekor kırdı. Küresel piyasalar noel tatilinden çıktı.

Uzmanlar, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden uzmanlar, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.
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