FETÖ'cü eski kurmay binbaşı yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, bu kapsamda Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan ve Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç edilen eski kurmay binbaşı R.Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi.Gölcük ilçesinde yakalanan R.Y'nin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıldır arandığı belirtildi.