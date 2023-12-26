Gram altın rekor kırıyor!

Ons altının geldiği en tepe nokta 2 bin 148 dolarken bugün 2 bin 62 dolardan işlem görüyor.Dolar/TL kurunun yükselişine paralel değer kazanan gram altın 1,943 TL'ye yükselerek rekor kırdı. ONS altın ise tatil nedeniyle düşük hacimli gerçekleşen işlemlerde yükselişe devam ediyor.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımını sonlandırarak 2024'ün mayıs ayında faiz indirimine gideceği beklentisi, değerli metaller üzerinde pozitif etki etmeye devam ediyor.Altının ons değerinin artması yurt içi piyasada altın fiyatlarına yansıyor.Gram altın: 1.943 liraÇeyrek altın: 3 bin 295 liraCumhuriyet altını: 13 bin 427 liraTam altın: 13 bin 182 liraYarım altın: 6 bin 592 liraDün 29,12 TL'ye kadar gerileyen kur bugüne 29,31 TL'den başladı. Euro ise yüzde 1'e yakın yükselişle 32,3115 TL'den başladı.Bu hafta gözler tüm çalışan kesimin kilitlendiği asgari ücret rakamlarında olacak. 2024'ün Asgari ücret rakamı 31 Aralık günü Resmi Gazete'de yayımlanmak zorunda. Dolayısıyla rakam bu hafta içinde açıklanacak. Rakam sadece "Asgari ücret" alan kesimi etkilemiyor. Özel şirketler de çalışan ücretlerinde yapacakları artış için asgari ücret rakamının açıklanmasını bekliyor.enflasyon etkisi açısından da takip ediliyor. TCMB'nin etki çalışmalarına göre asgari ücretin genel ücret seviyelerine yansıması durumunda her yüzde 10'luk asgari ücret artışı TÜFE'ye yüzde 1,2 puan katkıda bulunuyor.Öte yandan yılın son verileri de kapasite kullanım oranları ile reel kesim güven endeksi bugün açıklanacak. Yarın ise ekonomik güven endeksi açıklanacak.Merkez Bankası geçtiğimiz hafta sürpriz yapmayarak politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.TCMB'den yapılan açıklamada "sıkılaşmanın sona gelindiği" ifade edildi. Ekonomistler de ocak ayında son bir faiz artırımının daha yapılmasını ve ardından izlemeye geçilmesini bekliyor.Küresel piyasalar dünü tatil ile geçirdi. Bugün ABD piyasaları açık olacak. Avrupa piyasalarının geneli ise 2. tatil gününe geçirecek.