Türkiye'nin 12 kahraman şehidi...

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden peş peşe acı haberler geldi.İki günde 12 evi baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştı.16 hain terörist ise tek tek etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün akşam saatlerinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu.Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı:-P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İYEM-Şanlıurfa-P.Uzm.Çvş. Ahmet ARSLAN-Yozgat-P.Söz. Er Semih YILMAZ-Kırıkkale-P.Söz. Er Cebrail DÜNDAR-Mardin-P.Söz. Er Kemal ASLAN-Elazığ-P.Söz. Er Enes BUDAK-ManisaMSB, yine Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü de 6 Mehmetçik'in şehadetini duyurmuştu.Kahraman şehitlerimizin isimleri ise şöyle...-P.Söz. Er Yasin KARACA- Tokat-P.Söz. Er Çağatay ERENOĞLU-Sinop-P.Söz. Er Emre TAŞKIN- Malatya-P.Tğm Ramazan GÜNAY- İzmir-P.Uzm. Çvş. Mehmet SERİNKAN- Denizli-P.Uzm.Onb. İsmail YAZICI- Zonguldak