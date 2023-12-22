Özgür Özel Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Başkan Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat davası açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından, Özgür Özel'in, Başkan Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi.