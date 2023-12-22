Erzurum'da DEAŞ operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki örgüt mensubu yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.