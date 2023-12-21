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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 7 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yapılırken yağışların, Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Antalya, İzmir, Manisa ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ekleme: 21.12.2023 - 08:25 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:27 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Hava sıcaklığının, yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da; genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Rüzgarın ise; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

SARI VE TURUNCU KOD UYARILARI
Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'da yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok çok bulutlu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
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