Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın da; genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.Rüzgarın ise; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla.İl il hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'da yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurluKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluSİVAS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluParçalı ve çok çok bulutlu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurluTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu