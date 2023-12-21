Marmara'da deprem!

İstanbul deprem mi oldu? Son günlerde Marmara'da yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Saat 17 sularında Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İstanbul dahil olmak üzere Bursa, Balıkesir, Yalova ve Tekirdağ illerinde hissedildiği aktarıldı. İşte son dakika deprem hakkında tüm detaylar.Evet. 21 Aralık 2023 tarihinde Marmara Denizi'nde saat 17.03'de büyüklüğü 3.3 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.1 kilometre olduğu aktarıldı. AFAD ve Kandilliye göre deprem İstanbul başta olmak üzere Balıkesir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinden hissedildi.