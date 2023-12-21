Eleme potasına giren isim...
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, takım ve dokunulmazlık oyunları oynandı. Takım oyununu kaybeden taraf kendi aralarında bireysel dokunulmazlık yarışı verirken; haftanın eleme potasına giren ikinci ismi belli oldu.
TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star, izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef yapılan lezzetleri değerlendiriyor.
Son sekiz yarışmacının kaldığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; dokunulmazlık ve takım oyunu oynandı.
TAVUK KANAT YAPTILAR
Ceketleri giymek ve finale adını yazdırmak için zorlu bir mücadelenin içine giren yarışmacılar, tavuk kanat çeşitleri yaptı. Tavuk kanatları en iyi yaparak takım oyununun galibiyetini alan mavi takım oldu.
Takım oyununda kaybeden kırmızı takım dokunulmazlık için kendi aralarında rekabet ettiler. Dokunulmazlık oyunu için müzayedede açık artırmayla ürünlerini alan yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarttılar. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Eren oldu.
İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Dokunulmazlığı alan kişi dışında kalan isimler kendi aralarında oylama yaptılar. En çok oyu alan Batuhan, eleme potasına giden haftanın ikinci eleme adayı oldu. 19 Aralık'taki bölümde eleme potasına giden ilk isim ise Esra olmuştu.
HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi Takım
Tahsin (Kaptan), Sergen, Barbaros, Hasan
Kırmızı Takım
Eren (Kaptan), Kıvanç, Esra, Batuhan