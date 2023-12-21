  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eleme potasına giren isim...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, takım ve dokunulmazlık oyunları oynandı. Takım oyununu kaybeden taraf kendi aralarında bireysel dokunulmazlık yarışı verirken; haftanın eleme potasına giren ikinci ismi belli oldu.

Ekleme: 21.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Eleme potasına giren isim...
TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star, izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef yapılan lezzetleri değerlendiriyor.

Son sekiz yarışmacının kaldığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; dokunulmazlık ve takım oyunu oynandı.

TAVUK KANAT YAPTILAR

Ceketleri giymek ve finale adını yazdırmak için zorlu bir mücadelenin içine giren yarışmacılar, tavuk kanat çeşitleri yaptı. Tavuk kanatları en iyi yaparak takım oyununun galibiyetini alan mavi takım oldu.

Takım oyununda kaybeden kırmızı takım dokunulmazlık için kendi aralarında rekabet ettiler. Dokunulmazlık oyunu için müzayedede açık artırmayla ürünlerini alan yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarttılar. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Eren oldu.

Eleme potasına giren isim...

İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı alan kişi dışında kalan isimler kendi aralarında oylama yaptılar. En çok oyu alan Batuhan, eleme potasına giden haftanın ikinci eleme adayı oldu. 19 Aralık'taki bölümde eleme potasına giden ilk isim ise Esra olmuştu.

HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım

Tahsin (Kaptan), Sergen, Barbaros, Hasan

Kırmızı Takım

Eren (Kaptan), Kıvanç, Esra, Batuhan

Eleme potasına giren isim...
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik
İsrail ‘Rum planı’ için harekete geçti! O bahaneyle işgal tamamlanacak: İşte skandal planın detayları!
JPMorgan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye geri adım atmayacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na bir yumruk daha! Oktay Vural yerden yere vurdu: Yok öyle yağma
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor