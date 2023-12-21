Eleme potasına giren isim...

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star, izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef yapılan lezzetleri değerlendiriyor.Son sekiz yarışmacının kaldığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; dokunulmazlık ve takım oyunu oynandı.Ceketleri giymek ve finale adını yazdırmak için zorlu bir mücadelenin içine giren yarışmacılar, tavuk kanat çeşitleri yaptı. Tavuk kanatları en iyi yaparak takım oyununun galibiyetini alan mavi takım oldu.Takım oyununda kaybeden kırmızı takım dokunulmazlık için kendi aralarında rekabet ettiler. Dokunulmazlık oyunu için müzayedede açık artırmayla ürünlerini alan yarışmacılar yaratıcı tabaklar çıkarttılar. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Eren oldu.Dokunulmazlığı alan kişi dışında kalan isimler kendi aralarında oylama yaptılar. En çok oyu alan Batuhan, eleme potasına giden haftanın ikinci eleme adayı oldu. 19 Aralık'taki bölümde eleme potasına giden ilk isim ise Esra olmuştu.Mavi TakımTahsin (Kaptan), Sergen, Barbaros, HasanKırmızı TakımEren (Kaptan), Kıvanç, Esra, Batuhan