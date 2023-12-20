Beykoz'da iki katlı binada yangın

İstanbul Beykoz'da iki katlı binanın birinci katında çıkan ve üst kata sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis şüphe üzerine yangının çıktığı evdekileri gözaltına aldı.

İstanbul Beykoz'da binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, üst kata sıçradı.Haber verilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler binanın tamamını sararken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmazken, polis şüphe üzerine yangının çıktığı katta yaşayanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaları sürüyor.