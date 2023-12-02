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İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Ekleme: 2.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 2.12.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması sona erdi. Her fırsatta 'insani ara biter bitmez saldırılara devam edeceğiz' açıklamasında bulunan İsrail, abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivilleri vurmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!

ÇOK SAYIDA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi. İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta 'insani ara'nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
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