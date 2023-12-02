Ateşkes bitti soykırım başladı

İşgalci İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nde başlattığı katliamlarına dün yeniden başladı. Hamas ile İsrail arasında 24 Kasım'dan beri geçici ateşkes ve rehine takası anlaşması yürürlükteydi. Bir hafta süren bu anlaşma dün son buldu. Katar'ın arabuluculuğunda geçici ateşkesin devamı için görüşmeler devam ederken İsrail, Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Hamas, Gazze'de insani aranın uzatılması için yaptıkları tüm teklifleri İsrail'in reddettiğini duyurdu. Ateşkesin bitmesinden dakikalar sonra katil İsrail ordusu, karadan ve havadan bomba yağdırmaya başladı. Üstelik İsrail, bu kez Gazze'nin güneyi yani geçici ateşkesten önce 'güvenli' diye binlerce sivilin sevk edildiği yerleri hedef aldı. Saldırıların ilk iki saatinde 32 Filistinli katledildi. Gün içerisinde hayatını kaybeden Gazzeli sayısı, çoğu çocuk ve kadın 178'e ulaştı.İsrail, güneydeki en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. İsrail güçleri, Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu. Broşürlerde, 'El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir' ifadeleri kullanıldı. Yüzlerce Filistinlinin yine yollara düştüğü görüldü. Al Jazeera'ya konuşan Filistinliler, 'Kuzey de güney de artık aynı. Gidecek, sığınacak hiçbir yerimiz yok' dedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını 'soykırım savaşı' olarak nitelendirdi. İsrail ordusu 200'den fazla yere saldırı düzenlediğini açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus başta olmak üzere birçok noktaya bomba yağdırmasından saatler önce ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'deydi. Blinken, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasının ardından İsrail'den ayrıldı. ABD medyasına göre Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine 'Bu kez sivilleri, hastaneleri hedef almayın' dedi. Ancak ABD, Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'e 14 milyar dolarlık askeri yardımı aktarmaya hazırlanıyor.İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin işgal edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini isteyen Ben-Gvir, 'Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz' ifadelerini kullandı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 7 günlük geçici ateşkesin sağlık sistemine faydası olmadığını açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yaralılar yoğunluk nedeniyle ameliyathanelerin önünde yerde yatıyor. Sağlık sistemi zaten çökmüştü. Yeni saldırıların ardından sağlık ekipleri, çok sayıda yaralıyla ilgilenemiyor' denildi.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, 'Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığınınyeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz' dedi. Rişk, 'İsrail ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak' dedi.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, çatışmaların yeniden başladığı Gazze'ye dikkat çekti. BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Laerke, 'insani ara'nın ardından Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığını hatırlatarak, 'Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü. Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı' dedi.