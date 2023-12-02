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Ankara’da tefecilere darbe indirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, arazisi olan çiftçilere sıfır traktör veya tarım makinesi satma bahanesiyle ağlarına düşürerek, aldıkları senetler üzerinden baskı veya icra neticesinde arazilerini ele geçiren tefecilere darbe indirdi. Tefeciler, 2 ayrı senet aldıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurlara sürekli artan faiz uyguladıkları, ödemelerin tamamı bitince iade edeceklerini söylemelerine rağmen senetleri geri iade etmeyerek icra başlattıkları, itiraz eden kişileri ve ailelerini tehdit ettikleri belirlendi.

Ekleme: 2.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 2.12.2023 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da tefecilere darbe indirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda; Polatlı İlçesi'nde 5 kişinin sahip oldukları galeri üzerinden tefecilik yaptıkları, borç para isteyen kişilere ederinden fazlasına araç satışı göstererek tefecilik suçunu örtmeye çalıştıkları, verdikleri borç paralara yüksek miktarlarda faiz uygulayarak mağdurlara senet imzalattıkları ve bu senetler üzerinden icraya vererek mağdurların taşınır ve taşınmazlarını kendi üzerlerine geçirdiklerinin tespit edildi.

İŞ MAKİNASI SATMA BAHNESİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Şüpheliler hakkında başlatılan ve yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda; meşru zeminde iş yapıyor görünümü vermek için otomotiv sektöründe faaliyetlerinin bulunduğu belirlendi. Polatlı ilçesinde arazisi olan çiftçilere, sıfır traktör veya tarım makinesi satma bahanesiyle ağlarına düşürerek, aldıkları senetler üzerinden baskı veya icra neticesinde arazilerini ele geçirdikleri tespit edildi.

İMZALATTIKLARI SENETLERİ İCRAYA VERDİLER

Vadeli olarak ederinden fazlaya sattıkları traktörlerin karşılığında mağdurlardan hem teminat hem vade farkı adı altında 2 ayrı senet aldıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurlara sürekli artan faiz uyguladıkları, ödemelerin tamamı bitince iade edeceklerini söylemelerine rağmen senetleri geri iade etmeyerek icra başlattıkları, itiraz eden kişileri ve ailelerini tehdit ettikleri belirlendi. Ayrıca; bu yöntemle 24 kişi mağdur ettikleri tespit edildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Polatlı ilçesinde bulunan 5 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 5 ikamet ve 3 işyerinde yapılan aramalar ile tefecilik suçuna delil olabilecek çok sayıda çek, senet, evrak ve doküman ele geçirildi.


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