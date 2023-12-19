Kapıkule’de otomobilde 33 piton yakalandı
Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanarak Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan otomobilde, gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı.
Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi.
33 piton ele geçirildi
Yılanlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.
Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi.
33 piton ele geçirildi
Yılanlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.