Elazığ’da park halindeki araç yandı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlattı.