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Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.

Ekleme: 18.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti
Başkan Erdoğan, 'TUR' uçağıyla saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer eşlik etti.

Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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