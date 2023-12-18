5 ilde FETÖ'ye yeni operasyon

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, görevde bulunan muvazzaf askerlerinde aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, örgütün sözde TSK mahrem yapılanması içerisinde bulunan 9 kişi gözaltına alındı.Gözaltı talimatı verilenler arasında Jandarma Genel Komutanlığında görevli; 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, sözleşmesi feshedilen eski uzman çavuş; Kara Kuvvetleri Komutanlığında ise daha önce ihraç edilen 1 yüzbaşı, görevde olan 1 astsubay ve daha önce ilişiği kesilen 6 askeri öğrencinin bulunduğu öğrenildi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.