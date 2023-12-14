Tekirdağ'da DEAŞ’a operasyon: 18 gözaltı
Tekirdağ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 DEAŞ Terör örgütü üyesi yakalandı.
DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen 18 şüpheli şahsın yakalanması için Tekirdağ merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde toplam 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ Terör örgütü sözde filaması ile çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.