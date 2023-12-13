  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,28 - 31,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde bir şehit yakını, Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şehit yakını, "Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Ekleme: 13.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştü.

Teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Cenazesi baba ocağına getirilen şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Teğmen Emir'e son görev...

Emir, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Emir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cenaze töreni boyunca şehidin ailesinin yanından ayrılmadı. Şehidin erkek kardeşi ise asker kıyafeti ve ağabeyinin kılıcıyla cenaze töreninde yer aldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir şehit yakını ise Özgür Özel’e tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki

"Demirtaş'a selam söyleyenlere söylüyorum: Asılırken göreceğiz inşallah"

Şehit yakını, Özel’in saf tutmasının ardından, “Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah.” ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki

Şehit cenazesinin ardından DEM Parti'ye gitti

Son olarak cenazeden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'yi ziyarete gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Bakan Uraloğlu açıkladı: Göller Ekspresi'nin yeni seferleri geliyor! İlk o tarihte gerçekleşecek
Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İstanbul'da metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüsler kapasiteyi kaldırmıyor
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Ankara'da büyük skandal! Mansur Yavaş park alanını bile sattı: Halkın hakkını yandaşlarına peşkeş çekti
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'
AB'den Türkiye yorumu: Kilit ortak olmayı sürdürüyor
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!