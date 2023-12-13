  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,28 - 31,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kaybederek 7.621,28 puana indi.

Ekleme: 13.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azalışla 7.621,28 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in art arda üçüncü toplantıda politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.400 seviyesinin destek, 7.760 ve 7.860 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Bakan Uraloğlu açıkladı: Göller Ekspresi'nin yeni seferleri geliyor! İlk o tarihte gerçekleşecek
Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İstanbul'da metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüsler kapasiteyi kaldırmıyor
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Ankara'da büyük skandal! Mansur Yavaş park alanını bile sattı: Halkın hakkını yandaşlarına peşkeş çekti
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'
AB'den Türkiye yorumu: Kilit ortak olmayı sürdürüyor
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!