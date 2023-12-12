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Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için acele etmediklerini söyledi. Oktay, "ABD bu üyelik sürecini, Ankara'ya F-16 satışı için bir önkoşul haline getirmekten vazgeçmeli." dedi.

Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok
Ekleme: 12.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yardımcısı, AK Parti Ankara Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay; Bloomberg'e, İsveç'in NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

'Elbette bizim acelemiz yok, bizim kendi önceliklerimiz var.' diyen, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için acele etmediklerini söyleyen ve 2024'ün başına kadar bu konunun görüşülmeme ihtimalinin olduğunu belirten Oktay, ABD'nin bu üyelik sürecini Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satışı için bir önkoşul haline getirmekten vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, her iki sürecin de birlikte ilerleyebileceğini söylerken, 'Bazı NATO üyelerinin İsveç meselesiyle ilişkilendirdiği konular var, örneğin F-16 meselesi. Eğer durum buysa o zaman ikisini eş zamanlı yürütelim.' dedi.

İsveç'in üyeliği TBMM Genel Kurulu'nda oylanmadan önce TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan geçmek zorunda.
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