Altında endişeli bekleyiş! Sert geri çekildi

Altın fiyatları Aralık ayı başında tarihi yüksek seviyelere yükseldi. Merkez bankalarının faiz indirimine gireceği beklentileri yoğunlaşırken bu durum zamanla değişim gösterdi. Merkez bankalarının son faiz kararı ve piyasaya yönelik açıklamaları dikkatle takip edilecekken ons ve gram altın tarihi zirvelerinden uzaklaşmaya başladı.12 Aralık 2023 sabahında ons altın 1985 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1851 liraya alıcı buluyor.Çeyrek altın 3170 liraYarım altın 6339 liraTam altın 12596 liraCumhuriyet altını 12630 liraGremse altın 31586 liradan el değiştiriyor.Dolar, 12 Aralık 2023 sabahında 29 lira bandında işlem görürken, Euro ise 31,25 lira seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:Dolar 28,9764 liraEuro 31,2785 liraSterlin 36,5201 liraRuble 0,3209 liraİsviçre Frangı 33,1263 liraya satılıyor.Dolar/TL kurunun yılbaşından bugüne kadar olan yükselişi yüzde 55,32 oldu.Piyasaların gözü bugün Fed'in politikalarına yön verecek mahiyette veri olan ABD enflasyonunda olacak. ABD enflasyonunun aşağı yönlü seyrinin devamı bekleniyor. Bir önceki enflasyon yüzde 3,2 olarak açıklanmıştı. ABD'de kasım ayı enflasyonunun yüzde 3,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.Bir önceki rakamın beklentilerin altında gelmesi Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerine yön açmıştı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell konuşmalarında bu iyimserliği dindirmişti.Enflasyon öncesi dolar güçsüz seyrediyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi düşüşle 103,555'te seyrediyor. Bu rakam bir haftanın dibini işaret ediyor.Türkiye'de ise asgari ücret görüşmeleri başladı. İlk toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmadı. İkinci toplantı 18 Aralık Pazartesi gerçekleştirilecek. Asgari ücret 31 Aralık'a kadar ilan edilip Resmi Gazete'de yayımlanmalı.Türkiye'de ise dün açıklanan cari denge rakamları azalan dış ticaret açığının etkisiyle cari fazla verdi. Cari işlemler hesabı, ekimde 186 milyon dolar fazla verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 67 milyon dolar fazla oluştu. Ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı' dedi.'Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz' diyen Şimşek 'Uyguladığımız politikalar sonucunu veriyor.' ifadesini kullandı.Bakan Mehmet Şimşek, 14-15 Haziran'da TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile İspanya'da yatırımcı toplantılarına katılacak.Hafize Gaye Erkan bu hafta DEİK ve TİM ile yapacağı toplantıların ilkini dün DEİK toplantısıyla gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Erkan 'Reel sektörün dünya ticaretinden daha fazla pay alma potansiyelini fiyat istikrarı yoluyla 'güçlü' destekleyeceğiz.' dedi.TBMM'de 2024 bütçesinin görüşmeleri başladı. Bütçe oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz '2026 yılında enflasyonun tek haneye düşeceğini' söyledi.