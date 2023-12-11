Libya'da AVM'ye aslanla girdi

Libya'dan dünya kamuoyuna şaşkına çeviren bir haber yansıdı.Ülkede bir şahıs alışveriş merkezine gitti.AVM'ye giden adamın, boynunda tasması olan bir aslanla alışveriş merkezinden çıktığı görüldü.Adamın aslanla AVM'den çıktığı anlarda etraftakilerin panikle kaçıştığı görüldü.Görüntüde adam, daha sonra aslanı bir pikap araca yükleyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.