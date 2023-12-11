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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan

Bartın'da heyelan nedeniyle kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı...

Ekleme: 11.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan
Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yolun 30 metrelik bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı. AFAD ekipleri, yolda inceleme yaptı.

Karayolları ekipleri de bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Heyelanın yaşanan bölgede ulaşım, Bartın yönünden çift şeritli olarak sağlanıyor.

Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan

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