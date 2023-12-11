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Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz." dedi.

Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek
Ekleme: 11.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ödemeler dengesi verileri, sanayi üretimi ve işsizlik rakamlarına ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti;

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep.

Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi.

Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek.
Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek
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