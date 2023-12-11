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Beyaz Gazete
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Altın haftaya hareketli başladı

Dolar kuru ve ons altın fiyatına göre değişiklik gösteren altın piyasası haftaya hareketli başladı. 11 Aralık Pazartesi günü gram altın 1.861 TL'den alıcı buluyor.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Altın haftaya hareketli başladıİsrail-Hamas çatışmalarıyla başlayan yükselişini sürdüren ons altın 1995 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1761 liraya el değiştiriyor.

Çeyrek altın 3120 lira

Yarım altın 6258 lira

Tam altın 12407 lira

Cumhuriyet altını 12479 lira

Reşat altın 12509 lira

Gremse altın 31019 liradan satılıyor.

DOLAR 29 TL'YE YAKIN

Dolar, 11 Aralık 2023 sabahında 28,96 lira bandında işlem görürken, euro 29,63 lira seviyesinde yer alıyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 28,9690 lira

Euro 31,1883 lira

Sterlin 36,3183 lira

Ruble 0,3138 lira

İsviçre Frangı 32,9146 liradan işlem görüyor.

Bu hafta veri gündemi yoğun... İçerde Asgari ücret, yurt dışında ise Merkez Bankalarının faiz kararları var.

Yurtiçinde gözler asgari ücret görüşmelerine kilitlendi... Açıklanacak asgari ücret rakamı asgari ücretliler yanı sıra tüm çalışanların maaşlarını da etkiliyor. Öte yandan asgari ücretteki artış enflasyon rakamlarında da yukarı yönlü etki yaptığı için piyasalar tarafından da dikkatle izleniyor.

TCMB'nin yaptığı çalışmalara göre asgari ücretteki artışın genel ücret seviyelerine yansıması durumunda her yüzde 10'luk artışın tüketici fiyatlarını yüzde 1-1,2 puan artırdığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl yıl ortasına doğru beklentileri aşan enflasyon rakamları nedeniyle haziran ayında bir kez daha zam yapılmıştı. Ancak bu yıl için bakan enflasyona ilişkin tüm göstergelerin aşağı yönlü olması nedeniyle tek zam yapılacağını açıkladı. Net asgari ücret şu anda 11.402 TL.

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalar bu hafta Yurtdışındaki Merkez Bankalarının faiz toplantılarına odaklandı. Bu hafta Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.

ABD'de açıklanan beklentilerin altına gerileyen enflasyon rakamlarının piyasalar Fed'in 2024'ün ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyordu. Bu da piyasada fiyatlamalara yansıyordu. Ancak Fed Başkanı Powell geçtiğimiz günlerde "Faiz artırmaya devam edebiliriz. Daha fazla veri görmemiz gerek." şeklindeki açıklamalarıyla iyimserliği yumuşatmıştı.

Geçtiğimiz cuma açıklanan ve beklentilerin üstünde gelen tarım dışı istihdam verisi ile gelir artışları Fed Başkanı Powell'ı haklı duruma sokabilir. Piyasanın ve Fed'in nihai yönü yarın TSİ 16:30'da açıklanacak ABD enflasyonuyla şekillenecek.

Fed kararını Çarşamba günü saat 21:00'da açıklayacak.

Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası'da faiz kararlarını perşembe günü açıklayacak. Her 3 Merkez Bankası'nın da politika faizlerini sabit bırakması bekleniyor.

İçerde ise bugün Cari açık, işsizlik ve sanayi üretim rakamları açıklanacak.

Türkiye'nin cari açığının 45,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim ayında cari açığın dış ticaretteki açığın azalmasının etkisiyle 750 milyon düzeyinde fazla vermesi bekleniyor.

Sanayi üretiminin ise yüzde 2,09 düzeyinde artması bekleniyor. Sanayi üretimi eylül ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, iş dünyası ile toplantılarına devam ediyor. Başkan Gaye Erkan, 11 Aralık Pazartesi İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

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