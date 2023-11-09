Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay AFAD, depremle ilgili yaptığı açıklamada; ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.Deprem sonrası ilk resmi açıklama Hatay AFAD'dan geldi.Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.