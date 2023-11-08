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Başkan Erdoğan bugün Özbekistan'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gidecek. Zirvede ekonomik ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin’e insani yardımın bir an önce ulaştırılması konusu da ele alınacak.

Ekleme: 8.11.2023 - 09:41 Güncelleme: 8.11.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan bugün Özbekistan'a gidiyor
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak. 2 gün sürecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Başkan Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

BÖLGESEL TİCARETİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR BELİRLENECEK

Zirvede, üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

ZİRVEDE FİLİSTİN DE ELE ALINACAK

Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.
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