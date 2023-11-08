  • USD: 28,44 - 28,49
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlık 'Mesnetsiz iddialar' diyerek açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teşvik uygulamaları kapsamında şirketlerin hissedarlarının kimliklerinden bağımsız olarak yatırımların ülkeye kazandıracağı katma değerin dikkate alındığını ve siyasi değerlendirme yapılmadığını bildirdi.

Ekleme: 8.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 8.11.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık 'Mesnetsiz iddialar' diyerek açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda bir yatırım teşvik belgesine ilişkin bazı mesnetsiz iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 24 Mart 2023'te verilen ve daha sonra revize edilen teşvik belgesine ilişkin yatırımın konusunun 'solar cam' üretimi olduğu ifade edilen açıklamada, 'Yatırım, Kütahya Altıntaş Zafer OSB'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu yatırıma, 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında gerçekleştiği şehir ve OSB'de bulunması dolayısıyla Kütahya Altıntaş Zafer OSB'de gerçekleşen diğer yatırımlara olduğu gibi 4. Bölge teşvikleri kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi (yüzde 30 yatırıma katkı oranı), sigorta primi işveren hissesi desteği (6 yıl) ve faiz desteği sunulmuştur.' bilgisi verildi.

Bununla birlikte 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında 'asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk lirasının üzerinde olması, yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde 40 olması, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son 1 yıl içinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması' özelliklerini taşıyan yatırımların 'stratejik teşvik belgesi' alabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Söz konusu yatırımın tüm kriterleri karşılıyor olması değerlendirilerek yatırım teşvik belgesi 24 Ekim 2023 tarihinde Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamına alınmıştır. Bahse konu yatırım, son 12 ayda 170 milyon dolar ithalat gerçekleşen bir ürün grubunun yerlileşmesine yönelik olup cari açığı kapatıcı etkisi dolayısıyla stratejik niteliktedir. Dolayısıyla anılan yatırım için verilen destekler, 'KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi (yüzde 50 yatırıma katkı oranı), sigorta primi işveren hissesi desteği (7 yıl), faiz desteği' şeklinde değişmiştir.

İddia edildiği gibi 1 milyar 36 milyon lira yatırımcıya sunulan teşvikin tutarı değil, şirketin gerçekleştirmesi öngörülen yatırımın tutarıdır. Teşvik uygulamasının hiçbir aşamasında yatırımcı şirketin hissedarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Teşvik uygulamaları kapsamında şirketlerin hissedarlarının kimliklerinden bağımsız olarak yatırımların ülkeye kazandıracağı katma değer dikkate alınmaktadır. Asla herhangi bir siyasi değerlendirme söz konusu değildir. Bakanlığımız tarafından sadece 1 yılda 16 bin 461 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgelerin düzenlenmesi sırasında tümüyle nesnel kriterler dikkate alınmıştır.'
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar
Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı: Özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi
ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır
Evi olmayana fırsat doğacak! Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: 1 sene içinde devreye alınacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi 'süresiz' işgal planı...
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! İkiyüzlü İsrail stratejisi: Orta Doğu'daki maşasına gönderecek!
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda açıklama yapıyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...