Antalya'da korkutan deprem!

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Antalya Korkuteli ilçe merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya açıklarında saat 15.39 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın saptadığı deprem, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaydedildi.Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.Deprem, Korkuteli'nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden oldu.