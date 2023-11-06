MasterChef'te elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla sürüyor.İzleyicileri bir kez daha ekran başına kilitleyen programda eleme gecesi yaşandı.Yarışmanın ilk etabında tezgah başına geçen Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra, Batuhan ve Dilara yaratıcı tabaklar hazırladı.Potadan ilk çıkmayı başaran isim bir önceki gün ekranlara gelen yarışmada son eleme adayı olan Dilara oldu.Dilara günü birincilikle kapatarak eleme heyecanı ve potadan uzaklaşan ilk yarışmacı oldu.Diğer isimlere göre daha başarılı tabaklara imza atan Cemre ve Alican ise eleme potasını 4 kişi bıraktı.İkinci etaba kalan yarışmacılar Tolga, Barış, Esra ve Batuhan Danilo Şef'in imza yemeğini hazırladı ve şeflere sundu.Yarışmaya veda eden isim Barış oldu.Demir, elendiğinin açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamadı.