Borsa İstanbul'da yeni sistem! Bugün devreye giriyor

Borsa İstanbul tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler, bugün devreye alınıyor.İlgili geçiş bugün ForInvest App, FXPlus ve Web Kullanıcılarına otomatik olarak yansıtılacak.Fiyat seviyesi (TL)Fiyat adımı (TL)0,01-19,990,0120-49,990,0250-99,990,05100-249,990,10250-499,990,25500-999,990,501.000-2.499,991,002.500 ve üzeri 2,50Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)0,01-49,990,0150-99,990,02100-249,990,05250-499,990,10500-999,990,251.000-2.499,990,502.500 ve üzeri 1,00Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.Fiyat Seviyesi (TL)Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı0,01-1,0061,01-2,5082,51-10,001010,01 ve üzeri%1