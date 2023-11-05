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Dilan Polat Silivri Marmara Cezaevi'nde

Polat ailesinin davasında 18 şüpheli tutuklandı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

Ekleme: 5.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 5.11.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat Silivri Marmara Cezaevi'ndeTürkiye'nin gündem maddelerinden biri de Polat ailesinin adli süreci.

Şatafatlı hayatları soruşturmaya giren Dilan ve Engin Polat, çok geçmeden gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

Cezaevine getirildiler

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

"Masumum"

Bir diğer yandan Dilan Polat'ın cezaevine alınmadan önceki son sözleri dikkat çekti.

Polat çifti, Sıla Doğu ve beraberindeki tutuklu şahısların Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Dilan Polat sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken masum olduğunu dile getirdi.

Sıla Doğu ise gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarının ‘Ne söylemek istersiniz?’ sorusuna, ‘Hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz’ cevabını verdi.
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