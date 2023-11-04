3 noktada orman yangını: Müdahale sürüyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.Gelibolu'un Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.İzmir'in Dikili ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesi Seçkinler Sitesinin üzerinde bulunan makilik alanda orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bergama, Aliağa ve Dikili'den takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.