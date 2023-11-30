Gram altın rekor seviyelerde!

Altın fiyatları, yedi ayın zirvesine yakın kalarak dar aralıkta seyrederken yatırımcılar ABD'de faiz indirimlerinin beklenilen erken gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip ediyorlar.Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gerileyerek 2 bin 42 dolar seviyesinde işlem görüyor.Altın, üst üste ikinci ayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.İç piyasada dün 1905 seviyelerini gören altının gram fiyatı 1902, çeyrek altın 3 bin 115 liradan satılıyor.