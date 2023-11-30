Gram altın rekor seviyelerde!
Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı spekülasyonları altına yaradı. Dün 1,905 TL'ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın bugüne rekor seviyelere yakın seviyede yatay başladı.
Altın fiyatları, yedi ayın zirvesine yakın kalarak dar aralıkta seyrederken yatırımcılar ABD'de faiz indirimlerinin beklenilen erken gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip ediyorlar.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gerileyerek 2 bin 42 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altın, üst üste ikinci ayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
İç piyasada dün 1905 seviyelerini gören altının gram fiyatı 1902, çeyrek altın 3 bin 115 liradan satılıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gerileyerek 2 bin 42 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altın, üst üste ikinci ayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
İç piyasada dün 1905 seviyelerini gören altının gram fiyatı 1902, çeyrek altın 3 bin 115 liradan satılıyor.