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Muşlu aileler HDP önündeki eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Ekleme: 29.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Muşlu aileler HDP önündeki eylemini sürdürüyor
HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Anne Ayten Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

2,5 yıldır Muş'ta eyleme yaptıklarını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: 'Oğlum sesimi duyuyorsan dön, yolun yol değil. Sen yine onlara hizmet etmeye gitmişsin. Gel devlete hizmet ol. Biz HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler, yeter artık. Sen gelene kadar eylemimizi devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun. Yeter artık analar babalar ağladı. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Hiç evladımızın peşindeyiz.'

Anne Naciye Sönmez Yıldız da çocuğunu küçük yaşta kaçırıldığını belirterek, 'Çocuğumu kandırıp götürdüler. HDP ve PKK bizim kapımızı kapattı, Allah'ta onların kapısını kapatsın. Zor durumdayız. Osman sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Yolunuz yol değildir. Gelin devlete teslim olun.' dedi.
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