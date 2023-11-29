Gram altında rekor!

Gram altın 1900 TL'nin üstüne çıkarak rekor kırdı. ONS altın fiyatları da 7 ayın zirvesine yükseldi.Yükselişte Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirmeye başlayacağı söylentileri etkili oldu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun bir kaç ay daha gerilemesi durumunda Fed'in faizleri düşürmeye başlayabileceğini söyledi.Gram altın bugüne 1,901 TL'den başlayarak rekor kırdı!