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Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi

Bursa’da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, 5 ilçede okullar tatil edildiğini duyurdu.

Ekleme: 29.11.2023 - 08:59 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildiBursa'da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, 'İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.


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